Ученые предупреждают об опасности обработанного мяса

МИР/ 5 января/ БИ-ПОРТ — Ученые выяснили, как употребление обработанного мяса сказывается на риске возникновения злокачественных опухолей, пишут РИА Новости.
Специалисты из университета Глазго провели исследование, в котором приняли участие 260 тысяч женщин среднего возраста. Даже девять граммов обработанных мясных продуктов в день увеличивают вероятность развития рака молочной железы на 15%, отмечается в журнале European Journal of Cancer. Это количество равно трем ломтикам бекона или двум сосискам в неделю.