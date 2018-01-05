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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » Ученые предупреждают об опасности обработанного мяса
 
 
 
 
05 Января 2018 года, 14:40

Ученые предупреждают об опасности обработанного мяса


МИР/ 5 января/ БИ-ПОРТ — Ученые выяснили, как употребление обработанного мяса сказывается на риске возникновения злокачественных опухолей, пишут РИА Новости.

Специалисты из университета Глазго провели исследование, в котором приняли участие 260 тысяч женщин среднего возраста. Даже девять граммов обработанных мясных продуктов в день увеличивают вероятность развития рака молочной железы на 15%, отмечается в журнале European Journal of Cancer. Это количество равно трем ломтикам бекона или двум сосискам в неделю.

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