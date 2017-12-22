На въезд в Россию из Норвегии ожидают оформления шесть автомобилей

06 Января 2018 года, 13:41

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 6 января/ БИ-ПОРТ - По оперативной информации Мурманской таможни по состоянию на 13.00 часов «06» января 2018 года в пограничных пунктах пропуска сложилась следующая ситуация.

В МАПП Борисоглебск на выезд из России ожидают оформления 3 транспортных средства, на въезд в Россию ожидают 6 автомобилей.

В МАПП Лотта на выезд движение свободно, на въезд в Россию ожидают оформления 2 транспортных средств.

В МАПП Салла на выезд из России ожидает оформления 1 транспортное средство, на въезд в Россию ожидают оформления 2 автомобиля.