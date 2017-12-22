В Мурманске на Рождество ограничат движение

06 Января 2018 года, 17:05

МУРМАНСК/ 6 января/ БИ-ПОРТ - Сегодня отмечается Рождественский Сочельник. Всю ночь и в Рождество Христово в православных храмах будут проходить праздничные службы, на которые соберется большое число верующих. Для обеспечения безопасности в эти святые дни экстренные службы работают в усиленном режиме.

В период празднования Рождества Христова представителями спасательного ведомства проводится комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасности объектов, в которых пройдут праздничные богослужения.

Однако личная безопасность – во многом зависит от благоразумия и сознательности самих северян и гостей Заполярного края.

Так, водителям при поездке к месту проведения праздничных богослужений следует заранее продумать маршрут движения и место парковки. К примеру, в Мурманске в целях обеспечения безопасности дорожного движения и охраны общественного порядка во время проведения праздничных мероприятий, посвященных встрече Рождества Христова, будет перекрыто движение всех видов транспорта и освобождены от автотранспорта с 18 часов 6 января до 6 часов 7 января 2018 года:

– улица Зеленая;

– переулок Терский, от улицы Карла Либкнехта до дома № 6 по улице Пищевиков;

– Верхне-Ростинское шоссе, от Свято-Преображенского морского кафедрального собора до проспекта Героев североморцев;

– улица Александра Торцева.