В Североморске открылась освещённая лыжная трасса

06 Января 2018 года, 17:50

СЕВЕРМОРСК/ 6 января/ БИ-ПОРТ – Сегодня в Городском парке Североморска состоялось открытие освещенной лыжной трассы. Для прокладки лыжни пришлось вырубить сухостой, повесить 23 светильника, завезти снег, которого этой зимой выпало на удивление мало.

Глава ЗАТО Североморск Владимир Евменьков и председатель Совета депутатов Евгений Алексеев отметили, что это первый шаг по превращению Городского парка из места для прогулок по центральной аллее в центр активного отдыха. Запланировано выделение средств на обустройство дорожек для пеших прогулок, для катания на роликовых коньках. В районе храма Андрея Первозванного планируется прокладка велодорожки, а в загородном парке более протяженной лыжной трассы.

«У меня на столе лежит план благоустройства Городского парка, подписанный командующим Северным флотом еще в 1955 году, - сказал Евгений Алексеев. – Там есть и спортивные площадки. Понятно, что на все это потребуются средства, которых не хватает, но Городской парк нужно преобразовывать в место активного отдыха. Основные работы начнутся с наступлением теплого времени».