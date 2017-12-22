На Северном флоте завершен Новогодний турнир по хоккею с шайбой среди детских команд

07 Января 2018 года, 08:14

СЕВЕРОМОРСК/ 7 января/ БИ-ПОРТ - В Малом Сафоново состоялось торжественное закрытие Новогоднего турнира по хоккею с шайбой среди детских команд Северной военной хоккейной лиги. На церемонии закрытия турнира, командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов поздравил всех юных хоккеистов со спортивными достижениями, пожелал дальнейших спортивных побед, а также отметил значимость развития детского хоккея и спортивного воспитания подрастающего поколения.

Среди детских команд первое место заняла команда морской пехоты СФ «Спутник». Серебряным призером стала детская команда подводных сил флота «Тайфун», а замкнула тройку лидеров детская команда одной из воинских частей центрального подчинения «Армеец». Командующим Северным флотом адмиралом Николаем Евменовым наградил победителей турнира кубками и медалями, а также сладкими подарками.

Впервые детский турнир по хоккею с шайбой состоялся на Северном флоте 15 января 2017 года. Игры проходили между тремя детскими командами «Альбатрос», «Спутник» и «Гроза». В настоящее время на Северном флоте сформировано уже пять детских команд, в которых играют школьники в возрасте от 6 до 14 лет. Работа по развитию детско-юношеского хоккейного движения в гарнизонах лота продолжается. Ожидается, что к концу года количество детских команд возрастет не менее, чем вдвое.