Областной краеведческий музей приглашает мурманчан на День семейного отдыха «Коляда, коляда…»

07 Января 2018 года, 19:30

МУРМАНСК/ 7 января/ БИ-ПОРТ - 8 января в 14.00 в Мурманском областном краеведческом музее (г. Мурманск, пр. Ленина, 90, 4 этаж, малый выставочный зал) состоится День семейного отдыха «Коляда, коляда…».

Посетители познакомятся с традициями празднования Рождества, а научный сотрудник расскажет об истории главного зимнего праздника «Святки» и новогодних игрушек. Юные посетители узнают, как раньше украшали рождественскую елку, почему вместо игрушек вешали яблоки, что значит звезда на верхушке и многое другое. Для ребят и их родителей будет проведен мастер-класс по изготовлению новогоднего сувенира.