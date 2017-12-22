В Мурманской области ожидается метель

07 Января 2018 года, 08:16

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 7 января/ БИ-ПОРТ - 7 января Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклонов, смещающихся с Балтийского моря в северном, северо-восточном направлении. По данным Мурманского гидрометцентра сегодня на территории области ожидается переменная облачность, временами снег. Вечером в регионе ожидается сильный ветер, метель. Температура воздуха -2-7 градусов, гололедица.

Сегодня в центральной части побережья Норвегии ожидается западный, северо-западный ветер 30-32 м/с, высота волны 8-8,5 м. Сохранится до 18-21 часа 7 января. На северо-западе Баренцева моря наблюдается ветер северо-восточный 15-17 м/с, медленное обледенение судов, на юго-западе ветер юго-западный 15-17 м/с.