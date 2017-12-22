Путин встретил Рождество в одном из старейших храмов Санкт-Петербурга

07 Января 2018 года, 11:19

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 7 января/ БИ-ПОРТ - Президент России Владимир Путин встретил Рождество в церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы на Моховой улице в Санкт-Петербурге. На богослужении также присутствовали глава Петербурга Георгий Полтавченко и бизнесмен Владимир Кехман, являющийся старостой храма.

Владимир Путин появился в церкви около полуночи, сначала он вошел в нижний храм, затем поднялся по лестнице, выходящей на пространство перед амвоном, после чего поставил свечку и встал напротив Царских Врат. Он также подарил церкви икону середины XIX века. Около часа ночи глава государства покинул храм, пишет РИА Новости.

Симеоновская церковь является одной из старейших в Санкт-Петербурге, построена в 1734 году по указанию императрицы Анны Иоанновны.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев принял участие в Рождественском богослужении в храме Христа Спасителя, куда он прибыл с супругой Светланой.