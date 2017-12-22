Синоптики предупреждают об ухудшении состояния автодорог

07 Января 2018 года, 16:16

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 7 января/ БИ-ПОРТ – По данным Росгидромета, сегодня вечером ожидается усиление западного – северо-западного ветра. Порывы будут достигать 15-20 м/с, метель. В этой связи велика вероятность ухудшения дорожных условий на дорогах области.

«Призываем водителей транспортных средств соблюдать осторожность и бдительность при движении, не создавать препятствий для работы дорожной техники, задействованной на дорожных работах», – говорится в сообщении Упрдор «Кола».

Неблагоприятная погода сохранится до 8 – 10 утра 8 января 2018 года.