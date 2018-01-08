Ночью Апатиты оставались без электричества

08 Января 2018 года, 14:01

АПАТИТЫ/ 8 января/ БИ-ПОРТ – Сегодня п полночь в Апатитах в следствие неблагоприятных метеорологических явлений произошло отключение электроэнергии. На месте происшествия зафиксированы порывы ветра 25 м/с. Были отключены две ЛЭП, питающие город. В филиале МРСК Северо-Запада «Колэнерго» введен особый режим работы.

«Полностью подача электроэнергии было восстановлено к утру 8 января. В обходах и восстановительных работах на воздушных ЛЭП задействованы 30 специалистов в составе восьми бригад, в распоряжении которых было девять единиц техники, в том числе снегоходы и гусеничные вездеходы», – говорится в сообщении пресс-службы «Колэнерго».

Как отмечают жители Апатитов, в некоторых районах отключения не происходило – работали уличное освещение и круглосуточные магазины. В некоторых частях города отсутствовало водоснабжение. Также пользователи заметили ухудшение качества мобильной связи.

Напомним, накануне Нового года по причине остановки электрокотельной была прекращена подача электроэнергии в посёлки Зашеек, Нива-1 и Лесозаводский. Глава Полярных Зорь Максим Пухов принёс извинения жителям этих посёлков за испорченный Новый год.