Юные мурманчане получат сладкие подарки от приволжских росгвардейцев

08 Января 2018 года, 18:30

МУРМАНСК/ 8 января/ БИ-ПОРТ – Сотрудники Росгвардии Приволжского округа направляют в адреса детей сотрудников, погибших при выполнении воинского долга, новогодние подарки. Праздничные посылки получат в Мурманске, Москве, Петербурге, Ханты-Мансийске, Владивостоке, Уфе и в даже в самых отдаленных уголках страны. Значительная часть новогоднего груза пойдёт на Северный Кавказ, а всего заготовлено более двух тысяч подарков.

«К семьям, которые их получат, особое отношение. Сотрудники Росгвардии как никто другой понимают и принимают близко к сердцу ту непростую ситуацию, в которой оказались семьи наших погибших товарищей. По инициативе руководства Росгвардии ежегодно проходят благотворительные акции, в их числе и новогодняя. Такое начинание получило широкую поддержку военнослужащих и сотрудников, отзывчивых граждан, руководителей организаций во всех регионах», – отметил и. о. начальника ГУ по работе с личным составом войск национальной гвардии генерал-майор Николай Рябчиков.

Нынешняя акция уже 13-я по счету. В 2018 году главное командование готовит проведение и традиционного благотворительного мероприятия «Долг памяти»: летом семьи поедут к морю для отдыха и оздоровления.