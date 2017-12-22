Туроператорам разрешили продавать путёвки в Египет

08 Января 2018 года, 19:40

РОССИЯ/ 8 января/ БИ-ПОРТ – Ростуризм разъяснил туроператорам о возможности продажи путёвок в Египет.

«Туроператоры могут формировать турпродукт в Арабскую Республику Египет на базе регулярного авиасообщения с Каиром», – говорится в сообщении ведомства. Это означает, что чартерное авиасообщение пока остаётся под запретом.

О возобновлении регулярного авиасообщения уже заявила авиакомпания EgyptAir – перевозчик между Каиром и Москвой будет выполнять три рейса в неделю с 1 февраля 2018 года. О намерении возобновить полёты в Каир заявили также в «Аэрофлоте».

«Рассматриваются варианты возобновления рейсов Москва – Каир с февраля 2018 года. Частота и интенсивность полётов согласовывается», – подтвердили «Би-порту» авиаэксперты.

Ранее президент страны своим Указом исключил столицу Арабской республики Египет Каир из числа городов, с которыми закрыто воздушное транспортное сообщение.

Фото - Арсений Шемякин