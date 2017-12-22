В Оленегорске при пожаре погибла женщина

08 Января 2018 года, 22:24

ОЛЕНЕГОРСК/ 8 января/ БИ-ПОРТ – Сегодня вечером, в 19:10, на пульт службы 01 поступило сообщение о пожаре в квартире, расположенной в жилом доме по адресу улица Строительная.

«В результате пожара огнем повреждено кресло, шкаф, кровать, закопчены стены по всей комнате. На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение. Пожар ликвидирован в 19:31», – говорится в сообщении МЧС.

Как стало известно «Би-порту», в результате пожара погибла женщина. Ещё один пострадавший – мужчина – госпитализирован в медучреждение. Личности погибшей и пострадавшего, а также причины пожара устанавливаются.