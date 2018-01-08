В Полярных Зорях произошла очередная коммунальная авария

09 Января 2018 года, 09:44

ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ/ 9 января/ БИ-ПОРТ – В Африканде (входит в городской округ Полярные Зори) накануне вечером произошло аварийное отключение электроснабжения на водозаборной станции. Как стало известно «Би-порту», запаса воды в резервуаре хватит на сутки.

В тоже время сообщается, что электрокотельная работает в полном объеме: отопление, а также горячая и холодная вода поступают в посёлок без перебоев. На месте аварии работает аварийная бригада.

С нового года это не первый случай проблем с электроснабжением в Полярных Зорях. Так, утром 2 января из-за аварии остановилась электрокотельная. Для обеспечения граждан теплом пришлось запускать резервную мазутную котельную. Позднее за отключение электричества в Зашейке извинился глава муниципального образования Максим Пухов.