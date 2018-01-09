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Жизнь в Мурманске


Сари
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Главная » НОВОСТИ » В России могут создать спецподразделение для борьбы с дронами
 
 
 
 
09 Января 2018 года, 10:36

В России могут создать спецподразделение для борьбы с дронами


РОССИЯ/ 9 января/ БИ-ПОРТ – В России прорабатывается вопрос о создании штатных подразделений для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БЛА). Об этом «Известиям» рассказал первый заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии России (Росгвардии) Сергей Меликов.

«Мы рассматриваем варианты создания в составе наших подразделений спецназа групп для тестирования экспериментальных образцов техники для борьбы с беспилотными авиационными системами, — сообщил Меликов. — Если поймем, что требуется создание отдельного подразделения с группой специалистов, то, конечно, будем создавать. Но этот вопрос пока прорабатывается. Военнослужащие центра специального назначения занимаются изучением этой проблемы совместно с Минобороны, ФСБ и ФСО».

На важных государственных объектах может быть размещено оборудование для борьбы с дронами. По словам Меликова, сейчас ведется поиск универсального решения, способного распознавать беспилотники и противодействовать им. Несколько таких образцов уже проходят опытную эксплуатацию, но пока не соответствуют предъявляемым требованиям.

Любительские квадрокоптеры легко обнаружить и вывести из строя с помощью систем радиоэлектронной борьбы. Но сегодня малошумный дрон с возможностью автономного полета более часа и управления вне прямой видимости можно оснастить радиоэлектронными компонентами, не подверженными внешнему воздействию. Для его нейтрализации может потребоваться механическое средство поражения, например, ракета.

Напомним, весной этого года в России заработает процедура учета гражданских дронов. А до 1 сентября 2018 года Министерство транспорта должно решить, как интегрировать беспилотники в воздушное пространство страны.

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  • А вот как Россия отрабатывает борьбу с БПЛА на практике и на дальних рубежах: https://colonelcassad.livejournal.com/3919998.html
 
 
 
 
 
 
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