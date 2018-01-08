Скончалась участник Великой Отечественной войны Ева Винидиктова

09 Января 2018 года, 11:07

МУРМАНСК/ 9 января/ БИ-ПОРТ - На 93-м году жизни скончалась участник Великой Отечественной войны Ева Дмитриевна Винидиктова.

Ева Дмитриевна несколько лет провела в фашистском лагере. После освобождения советскими войсками военной частью была направлена в паспортную службу НКВД БССР, потом работала в колхозе.

За активную гражданскую позицию, трудолюбие Ева Винидиктова была избрана секретарем поселкового совета Дубровинского района Витебской области. После замужества семья переехала в Мурманск. С 1955 года дальнейшая ее трудовая деятельность связана с нашим краем. Она была награждена многими государственными наградами Российской Федерации, и Республики Беларусь.

Гражданская панихида состоится 11 января в 10:00 в помещении областного морга на улице Радищева.