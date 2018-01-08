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Главная » НОВОСТИ » В избирательный фонд Владимира Путина поступило более 400 млн рублей
 
 
 
 
09 Января 2018 года, 11:20

В избирательный фонд Владимира Путина поступило более 400 млн рублей


РОССИЯ/ 9 января/ БИ-ПОРТ - Центральная избирательная комиссия представила сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в президенты России. Общая сумма денег, поступивших на избирательные счета кандидатов, составила 656,1 млн рублей. Из этой суммы претенденты уже потратили в общей сложности 29,54 млн рублей.

Больше всего средств поступило в фонд действующего главы государства Владимира Путина — более 400 миллионов рублей. По данным ЦИК, его расходы в настоящий момент составляют 13,4 млн рублей, в том числе 9,1 млн рублей - на изготовление и распространение агитационных материалов.

Следом за Путиным по размеру средств избирательного фонда идёт кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский. На его счёт перечислили около 200 млн рублей, расходов у действующего депутата Госдумы пока нет.

На третьем месте кандидат от Партии роста Борис Титов, размер фонда которого составил 20,7 млн рублей, из которых он уже потратил 2,47 млн рублей, в том числе 2,23 млн рублей на агитацию.

На счету у Ксении Собчак, идущей на выборы от партии «Гражданская инициатива» находится 19,44 млн рублей. На предвыборную кампанию она потратила 3,73 млн рублей, большая часть средств была потрачена на финансовое обеспечение сбора подписей.

Пятёрку замыкает кандидат от партии «Яблоко» Григорий Явлинский, на избирательный счёт которого поступило 15 млн рублей. Из этой суммы он израсходовал 9,4 млн, в том числе почти 1,6 миллиона — затраты на сбор подписей.

Как сообщила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, о желании баллотироваться на высший государственный пост заявили 67 претендентов: 21 кандидат от политических партий и 46 самовыдвиженцев. При этом необходимые документы в ЦИК предоставили лишь 15 из 46 самовыдвиженцев.

Президентская кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. Само голосование назначено на 18 марта.

Фото: пресс-служба Кремля

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