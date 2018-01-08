«МЭС» сообщает о безаварийном прохождении новогодних каникул

09 Января 2018 года, 11:31

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 9 января/ БИ-ПОРТ – Новогодние каникулы для энергетиков АО «МЭС» прошли безаварийно. За период с 30 декабря по 8 января сбоев в работе предприятия не зафиксировано. Об этом «Би-порту» сообщили в Мурманэнергосбыте.

«Погода в первые дни 2018 года держалась на комфортном уровне как для жителей, так и производства - обошлось без испытаний «крещенскими морозами», - отметили в пресс-службе компании.

Филиалы АО «МЭС» «Ковдорская электросеть» и «Заполярная горэлектросеть» также отработали в штатном режиме.