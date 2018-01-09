Первым заместителем руководителя областной прокуратуры назначен Сергей Фирсов

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 9 января/ БИ-ПОРТ – Сергей Фирсов назначен на должность первого заместителя прокурора Мурманской области. Соответствующий приказ 29 декабря 2017 года подписал генеральный прокурор Юрий Чайка. Сергей Анатольевич займёт место Александра Саблина, который возглавил природоохранную прокуратуру Амурской области.
Сергей Фирсов проходит службу в органах прокуратуры с 1996 года, с декабря 2013 года занимал должность первого заместителя прокурора Вологодской области. Награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», медалью прокуратуры Российской Федерации «290 лет прокуратуре России», Знаком отличия «За верность закону» 2 степени.