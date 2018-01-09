Дело судна «Arctic Sunrise» дошло до Страсбурга

09 Января 2018 года, 12:45

РОССИЯ/ 9 января/ БИ-ПОРТ – В уголовном преследовании активистов Greenpeace за захват платформы Газпрома «Приразломная» в Арктике в 2012 году будет разбираться Европейский суд по правам человека.

30 заявителей из 17 стран просят ЕСПЧ признать нарушения статей 5 и 10 Конвенции – незаконное задержание и арест, а также вмешательство в свободу выражения. ЕСПЧ коммуницировал жалобы заявителей и предложил властям России представить собственную позицию по делу. Заявителей представляет российский адвокат Сергей Голубок со своим голландским коллегой.

Судно «Arctic Sunrise» было задержано российскими властями во время акции возле «Приразломной». Ледокол находился под арестом в порту Мурманска 10 месяцев и покинул Мурманск в августе 2014 года. В июле 2017 года международный трибунал вынес решение, согласно которому Россия должна выплатить 5,39 млн евро.