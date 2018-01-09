Оценки россиян ситуации в личной жизни и стране продолжают улучшаться

09 Января 2018 года, 13:00

РОССИЯ/ 9 января/ БИ-ПОРТ – Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования о том, как россияне оценивают ситуацию в стране и личной жизни.

Оценки ситуации в личной жизни и стране в целом в 2017 году превысили кризисные показатели 2015-2016 гг. Индекс социальных оценок относительно личной жизни в конце года составил 69 п. – против 46 п. в декабре 2016 и 36 п. в декабре 2015. Очень хорошей/хорошей/скорее хорошей жизненную ситуацию в декабре 2017 года назвали 83% опрошенных.

Индекс социальных оценок относительно ситуации в стране, в конце 2015 года опустившийся к отрицательным значениям (-5 п.), в 2016 году поправил позиции (14 п. в декабре). В ноябре 2017 года он достиг 51 п. в ноябре и остановился на 50 п. в декабре. 73% россиян характеризуют ситуацию определенно или скорее положительно, отрицательные ответы дают 23%.

Заметная положительная динамика наблюдается и по индексу социальных ожиданий (-55 п. в декабре 2015, -41 п. в декабре 2016 и -23 п. в конце прошедшего года). Около трети респондентов говорят, что худшие времена впереди (37%), еще треть полагает, что они остались позади (34%). По ощущениям 20% опрошенных, самые большие сложности мы переживаем сейчас.

«Текущие оценки позволяют с уверенностью говорить, что ситуация в целом выправлена – люди чувствуют себя вполне комфортно и считают, что в стране все складывается так, как нужно. Но кое-кто и сегодня находится под влиянием инерции, думая, что нужно быть готовым к худшему сценарию – на всякий случай. По мере улучшения настроений кризисные ожидания будут неизбежно затухать. Но темпы этого затухания предполагаемо более низкие, чем темпы роста оценок личной жизни и жизни страны», – отмечает руководитель департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов.