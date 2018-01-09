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Главная » НОВОСТИ » Минфин придумал, как увеличить премии чиновникам
 
 
 
 
09 Января 2018 года, 13:18

Минфин придумал, как увеличить премии чиновникам


РОССИЯ/ 9 января/ БИ-ПОРТ - Министерство финансов России подготовило проект постановления правительства о сокращении предельной численности федеральных госслужащих и работников федеральных органов исполнительной власти. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Средства, которые высвободятся в результате сокращения численности госслужащих, предлагается направить на материальное стимулирование работников федеральных органов исполнительной власти. Кроме того, Минфин предлагает увеличить объем бюджетных ассигнований на материальное стимулирование чиновников пропорционально сокращению средств на оплату труда госслужащих в расчете на год. При этом бюджетные ассигнования на стимулирование будут сохраняться на очередной и последующие годы.

Фото: © ИТАР-ТАСС/Сергей Карпов

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