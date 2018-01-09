По факту гибели женщины на пожаре в Оленегорске проводится проверка

09 Января 2018 года, 15:29

ОЛЕНЕГОРСК/ 9 января/ БИ-ПОРТ – В Оленегорске проводится доследственная проверка по факту гибели женщины, 1960 года рождения, в результате пожара в квартире жилого дома. Возгорание произошло вечером 8 января.

«В настоящее время личность женщины установлена - это местная жительница, 1960 года рождения. Каких-либо телесных повреждений, свидетельствующих о криминальном характере смерти, не обнаружено. По предварительным данным, причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем», - сообщили «Би-порту» в Следственном комитете по Мурманской области.

В настоящий момент проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причин, послуживших возникновению пожара.