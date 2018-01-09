В Мурманске встретят первый восход солнца

09 Января 2018 года, 15:41

МУРМАНСК/ 9 января/ БИ-ПОРТ – На широте города Мурманска 11 января заканчивается полярная ночь. Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации Мурманска организовал традиционное мероприятие «Первый рассвет», приуроченное к первому восходу солнца.

Время проведения — с 11:30 до 14:00, место — площадка сопки «Солнечная горка» (1387 км Ленинградского шоссе, юго-восточное направление от комплекса «Кречет»).

Первый восход солнца можно будет наблюдать в 12:39, заход солнца — в 13:13, продолжительность светового дня составит 34 минуты.

Как и в прошлом году, администрация Мурманска обеспечит транспортировку горожан к месту проведения мероприятия и обратно в комфортабельных автобусах: 11 января от остановки «Автопарк» (в сторону юга) к месту проведения мероприятия с 11:00 будет курсировать бесплатный автобус.

Акция «Первый рассвет» стартовала в 2007 году, за 11 лет количество ее участников выросло в разы.

Организаторы предупреждают, что необходимо одеться достаточно тепло, чтобы быть готовым к длительному пребыванию на открытом воздухе. Кроме того, нужно трезво оценить свою способность к пешему километровому подъему на сопку, куда общественному транспорту взобраться не под силу.

АГМ