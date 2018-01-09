ФТС уничтожила 10 тысяч тонн санкционки в 2017 году

09 Января 2018 года, 15:57

РОССИЯ/ 9 января/ БИ-ПОРТ – Федеральная таможенная служба (ФТС) в прошлом году обнаружила 40 тысяч тонн санкционных товаров. Порядка 10 тысяч тонн было уничтожено, а остальное возвращено импортерам, рассказал «Известиям» руководитель службы Владимир Булавин. По его словам, многие санкционные продукты завозятся из Казахстана.

«Наши партнеры по Единому таможенному союзу не присоединились к российским ответным мерам на введенные против нас санкции. А Казахстан присоединялся к ВТО на особых условиях. Ряд запрещенных у нас товаров он ввозит на свою территорию по более низкой таможенной пошлине. Однако потом у бизнеса возникает соблазн реализовать эти товары с выгодой для себя в России. В связи с этим в ФТС были созданы 35 мобильных групп, которые действуют на российско-белорусском и российско-казахстанском участках границы», – сказал Булавин.

Мобильные группы работают на федеральных трассах, на крупных базах, оптовых рынках и предметно разбираются с бизнесом, который завозит санкционные продукты. Также, отмечает руководитель ФТС, активизировано взаимодействие с Россельхознадзором и Роспотребнадзором в этом направлении. Успехи в такой деятельности есть.

«Я понимаю, что 21 мобильной группы маловато для того, чтобы перекрыть 8 тысяч км на российско-казахстанском участке границы, – заявил Булавин. – Но к этому мы планируем активнее привлекать наш правоохранительный блок, который работает вместе с коллегами в Казахстане, чтобы получать оперативную упреждающую информацию. Рассчитываем на более плотную работу с другими контролирующими и надзорными ведомствами в России».