В Мурманской области проходит конкурс на разработку дизайн-проектов общественных территорий

09 Января 2018 года, 16:33

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 9 января/ БИ-ПОРТ – В целях выявления лучшего дизайн-проекта общественных территорий Министерство строительства и территориального развития Мурманской области в срок до 15 февраля принимает заявки для участия в региональном творческом конкурсе. Для участия в конкурсе приглашаются физические и юридические лица, зарегистрированные на территории региона.

По итогам конкурса победители награждаются ценными призами и дипломами. Порядок проведения конкурса определен Положением, утвержденным приказом Министерства строительства и территориального развития. Заседание конкурсной комиссии состоится 20-21 февраля.