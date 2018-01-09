Полиция «раскрыла» обстоятельства похищения человека в центре Мурманска

09 Января 2018 года, 16:42

МУРМАНСК/ 9 января/ БИ-ПОРТ – Сегодня утром в социальных сетях появилась информация о похищении мужчины, которое произошло в центре Мурманска. Автор истории поведал пользователям интернета, что в областном центре в районе пересечения проспектов Кирова, Ленина и Кольского произошёл конфликт между водителями двух автомобилей. В результате конфликта произошла стрельба, а водителя одного из автомобилей силой поместили в багажник и увезли в неизвестном направлении. Полиция по данному факту проводила процессуальную проверку.

Как сообщили «Би-порту» в УВД по городу Мурманску, история оказалась выдумкой пьяного мурманчанина. Связавшись с автором сообщения в социальных сетях, полицейские установили, что о якобы произошедшем преступлении ему рассказал его товарищ, с которым они накануне распивали спиртные напитки. Мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и не осознавал, что делает, а также не думал, что его приятель решит опубликовать эту историю на всеобщее обозрение.