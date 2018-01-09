Путин отменил термин «жилье экономического класса»

09 Января 2018 года, 17:00

РОССИЯ/ 9 января/ БИ-ПОРТ – Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым термин «жилье экономического класса» будет заменен в ряде документов на «стандартное жилье», пишет РБК.

В соответствии с поправками словосочетание «жилье экономического класса» в Градостроительном и Земельном кодексах, а также законах «О государственной регистрации недвижимости», «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» и т. д., будут заменены словами «стандартное жилье».

Еще в 2016 году первый вице-премьер правительства России Игорь Шувалов говорил о необходимости отказа от термина «жилье экономического класса», назвав его унизительным.

«Как-то странным образом от доступного жилья мы перешли к жилью экономкласса. Это дело надо бросить, потому что по-русски это звучит унизительно иногда. И люди задают вопрос: что это за экономкласса жилье?» — сказал Шувалов, отметив, что речь идет о «стандартном жилье для рядовой обычной семьи».