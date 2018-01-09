Росстат посчитает доходы жителей Мурманской области

09 Января 2018 года, 17:30

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 9 января/ БИ-ПОРТ - С 3 января по 4 февраля 2018 года в Российской Федерации предстоит шестой раунд выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах. Интервьюеры со слов респондентов заполнят две анкеты: семейную и индивидуальную для лиц в возрасте 16 лет и старше. Об этом сообщили в Мурманскстате.

Наблюдение за доходами населения входит в систему федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам, которая предназначена для разработки мер демографической и социальной политики, улучшения мониторинга реализации государственных программ. По результатам обследования планируется получить информацию о фактическом уровне жизни российских семей, об уровне бедности населения, о том, доходят ли установленные государством социальные пособия до лиц, которым они предназначены.

В Мурманской области интервьюерам предстоит собрать информацию в 528 домохозяйствах.