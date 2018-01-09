В праздничный период на территории Мурманской области произошло 27 нарушений в работе систем ЖКХ

09 Января 2018 года, 17:45

МУРМАНСК/ 9 января/ БИ-ПОРТ – На оперативном совещании в правительстве Мурманской области первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин отметил, что длительный праздничный период прошел на территории региона без серьезных происшествий и чрезвычайных ситуаций.

Министр энергетики и ЖКХ Владимир Гноевский сообщил, что с 30 декабря по 9 января на территории Мурманской области произошло 27 технологических нарушений в работе систем жилищно-коммунального хозяйства, приведших к временной приостановке подачи коммунальных услуг населению.

«Все возникающие нарушения устранялись уполномоченными организациями в нормативные сроки. Причиной подавляющего большинства произошедших технологических нарушений электроснабжения стали неблагоприятные погодные условия. В предпраздничные и праздничные дни на юге области проходили обильные снегопады, что в совокупности с низкой температурой и порывистым ветром зачастую приводило к образованию наледи на ЛЭП, перехлесту и обрыву проводов», – сказал Гноевский.

В Полярных Зорях и Апатитах были развернуты и готовы к работе передвижные дизель-генераторные установки, доставленные электросетевой компанией. Об этом сообщили глава Полярных Зорь Максим Пухов и первый заместитель главы администрации Апатитов Наталья Островская. Представители муниципалитетов отмечали оперативность сетевых организаций в устранении аварийных ситуаций, их взаимодействие с органами местной власти.

В Ковде причиной нарушения энергоснабжения пяти домов стал отказ технологического оборудования подстанции, принадлежащей железной дороге. И. о. главы администрации Кандалакшского района Ирина Просоленко сообщила, что в настоящее время сети находятся в рабочем состоянии.

Алексей Тюкавин поручил Владимиру Гноевскому взять на контроль вопрос резервирования дизель-генераторов.