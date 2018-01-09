В новогодние каникулы все дороги Мурманской области были открыты

09 Января 2018 года, 18:25

МУРМАНСК/ 9 января/ БИ-ПОРТ – В период новогодних каникул все дороги были открыты для проезда, автотранспортные предприятия работали без сбоев, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Дмитрий Соснин на оперативном совещании в областном правительстве.

Министр отметил, что на некоторых участках дорог, например в районе Мончегорска, на подъезде к Североморску, на трассе Лотта водители всё же испытывали затруднения в движении из-за снежных заносов, но дорожные службы оперативно их устраняли в соответствии с контрактами.

Первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин обратил внимание на неудовлетворительную уборку снега во дворах муниципалитетов.

Как доложил первый заместитель главы администрации Мурманска Алексей Лыженков, работа с управляющими организациями, ответственными за уборку дворовых территорий, ведётся постоянно. Тюкавин предложил применить практику прошлого сезона, когда оперативные обращения в прокуратуру заставили недобросовестные УК выполнить свои обязанности.