Праздники в Мурманской области прошли без массовых нарушений общественного порядка

09 Января 2018 года, 18:40

МУРМАНСК/ 9 января/ БИ-ПОРТ – На оперативном совещании в правительстве Мурманской области и. о. председателя регионального комитета по обеспечению безопасности населения Андрей Игнатенко доложил, как прошли праздники с точки зрения общественного правопорядка и возникновения чрезвычайных ситуаций.

В целом, отметил Игнатенко, оперативная обстановка оставалась стабильной, массовых нарушений общественного порядка допущено не было, не было зафиксировано террористических и экстремистских акций. Количество совершенных преступлений осталось практически на уровне прошлого года, число зарегистрированных происшествий сократилось на 7%, чрезвычайных ситуаций за истекший период не зарегистрировано.

Для обеспечения охраны правопорядка и общественной безопасности были задействованы сотрудники ОВД, Росгвардии, военнослужащие Северного флота, работники частных охранных организаций, представители народных дружин, общественных объединений правоохранительной направленности и казачества.