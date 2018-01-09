Экстрасенсы и астрологи рассказали о том, каким будет 2018 год

09 Января 2018 года, 19:00

РОССИЯ/ 9 января/ БИ-ПОРТ – Издание «Афиша Daily» опубликовало традиционную новогоднюю подборку предсказаний от экстрасенсов и астрологов.

Астролог Людмила Халанская предсказала, что в 2018 году экономическая ситуация России в целом ухудшится, и еще много лет экономика страны будет переживать негативные тенденции. С ней согласен астролог Влад Росс: по его словам, «финансовую систему и банковскую структуру будет лихорадить, особенно осенью».

Ситуацию с недвижимостью оценивают по-разному. Как отмечает участник «Битвы экстрасенсов», мастер Таро, руководитель Школы Таро, автор книг и колод Алексей Гришин, «все будет так непредсказуемо, что даже самый опытный риелтор с трудом предугадает скачки цен». Неоднозначно отношение астрологов и экстрасенсов и к нашумевшему биткоину.

Все, кроме ясновидящей из Израиля, мага в седьмом поколении Регины Федоренко, уверены, что Владимир Путин снова станет президентом России. По словам экстрасенса и мастера ритуалов, участницы телепроектов «Черно-белое» и «Битва экстрасенсов» Иоланты Вороновой, в 2018 году Россию ждет много положительных событий. Влад Росс, напротив, считает, что для Путина это будет один из самых сложных периодов руководства, а экономику страны начнет сильно трясти.

Тем, кто хотел эмигрировать, Росс советует уезжать «с легким сердцем», а потом в 2025 году возвращаться, «когда в России произойдут большие изменения». Сейчас, « пока Путин у власти, никаких изменений не будет», считает он. Федоренко говорит, что смена места жительства не приведет ни к чему хорошему, а Гришин, напротив, уверен: для тех, кто давно планировал сменить страну проживания, «2018 год предоставит для этого идеальную возможность».

Экстрасенсы и астрологи также рассказали о том, как защититься от плохого в новом году и привлечь хорошее. Халанская считает, что нужно «ориентироваться как на общие исторические тенденции, так и на свой персональный гороскоп и его показатели». Воронова напоминает о принципе бумеранга и о том, что «добро притягивает добро». Росс отмечает, что хорошим помощником станет подаренная собака. Гришин же уверен, что «универсального рецепта счастья не существует», и нужно начинать с себя.