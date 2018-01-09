Экстрасенсы и астрологи рассказали о том, каким будет 2018 год

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | Telegram | RSS | 16+ Оформить подписку
Московский Комсомолец в Мурманске
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Новый год – новые законы Новый год – новые законы
Если очень петушиться… Если очень петушиться…
Петушиная десятка Петушиная десятка
Календарь праздничных и памятных дат на январь 2018 года Календарь праздничных и памятных дат на январь 2018 года
Пройдите тест и узнайте, какой вы путешественник Пройдите тест и узнайте, какой вы путешественник
 
 

Видеоновости16+

Как быстро и без потерь потушить цистерны с топливом? Северный флот провел большие учения
 
 
 
 

Курсы валют 10.01.18

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
77,2122
-0,4617
1 USD
Доллар США
57,0463
-0,5539
1 EUR
Евро
68,2103
-0,6565
10 NOK
Норвежских крон
70,5434
0,4770
10 SEK
Шведских крон
69,4205
-0,5710
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-11°
2.5 м/с
давление 762.8 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

29 Декабря 2017, 12:30
29 Декабря 2017, 12:00
31 Августа 2017, 00:09
24 Августа 2017, 16:15
27 Декабря 2016, 14:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Оксана Терехова
Оксана Терехова:

Как разобраться в этих технологиях и какие из них применимы для мурманских компаний? Об этом «Би-порту» рассказала директор регионального филиала МТС Оксана Терехова

Татьяна Анишкевич
Татьяна Анишкевич:

Татьяна Анишкевич – руководитель отдела по работе с клиентами партнера белорусской форекс-компании ТелетрейдБел, которая включена в реестр Национального банка Республики Беларусь

Дмитрий Куликовский
Дмитрий Куликовский:

Топливные компании постоянно повышают качество предоставляемых услуг и продукции, внедряют новые технологии в производство и развивают клиентский сервис. Об этом и многом другом рассказывает Дмитрий Куликовский, директор департамента топлива и логистики ООО «Сёркл Кей Россия», представленного сетью АЗС Statoil

Артемий Лапполайнен
Артемий Лапполайнен:

Компьютерный бизнес, несмотря на кризис, продолжает динамично развиваться и оставаться одной из высоко конкурентных сфер экономики. Не является исключением и ситуация, сложившаяся на этом рынке в Мурманской области. О стратегии планирования и развития компании «Альфа» рассказал руководитель отдела корпоративных продаж Артемий Лапполайнен

Виктор Георги
Виктор Георги:

5 декабря в литературной гостиной Мурманской областной научной библиотеки состоится необычная презентация. Необычная в том, что заполярный читатель сможет принять участие в премьере сразу трех книг

 
 
 
 

Выбор редакции

Число дешевых билетов на ЧМ-2018 могут увеличить на треть
09 Января 2018, 11:50
Число дешевых билетов на ЧМ-2018 могут увеличить на треть
Региональный сосудистый центр создадут в рамках государственно-частного партнёрства
09 Января 2018, 10:21
Региональный сосудистый центр создадут в рамках государственно-частного партнёрства
Правительство Мурманской области утвердило Положение о надзоре за объектами культурного наследия
09 Января 2018, 10:00
Правительство Мурманской области утвердило Положение о надзоре за объектами культурного наследия
В Полярных Зорях произошла очередная коммунальная авария
09 Января 2018, 09:44
В Полярных Зорях произошла очередная коммунальная авария
 
 
 
 

Самое читаемое

Полиция «раскрыла» обстоятельства похищения человека в центре Мурманска
09 Января 2018, 16:42
В Мурманске сгорела иномарка
09 Января 2018, 09:15
Минфин придумал, как увеличить премии чиновникам
09 Января 2018, 13:18
Региональный сосудистый центр создадут в рамках государственно-частного партнёрства
09 Января 2018, 10:21
Правительство Мурманской области утвердило Положение о надзоре за объектами культурного наследия
09 Января 2018, 10:00
В избирательный фонд Владимира Путина поступило более 400 млн рублей
09 Января 2018, 11:20
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 

Новости партнеров

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » Экстрасенсы и астрологи рассказали о том, каким будет 2018 год
 
 
 
 
09 Января 2018 года, 19:00

Экстрасенсы и астрологи рассказали о том, каким будет 2018 год


РОССИЯ/ 9 января/ БИ-ПОРТ – Издание «Афиша Daily» опубликовало традиционную новогоднюю подборку предсказаний от экстрасенсов и астрологов.

Астролог Людмила Халанская предсказала, что в 2018 году экономическая ситуация России в целом ухудшится, и еще много лет экономика страны будет переживать негативные тенденции. С ней согласен астролог Влад Росс: по его словам, «финансовую систему и банковскую структуру будет лихорадить, особенно осенью».

Ситуацию с недвижимостью оценивают по-разному. Как отмечает участник «Битвы экстрасенсов», мастер Таро, руководитель Школы Таро, автор книг и колод Алексей Гришин, «все будет так непредсказуемо, что даже самый опытный риелтор с трудом предугадает скачки цен». Неоднозначно отношение астрологов и экстрасенсов и к нашумевшему биткоину.

Все, кроме ясновидящей из Израиля, мага в седьмом поколении Регины Федоренко, уверены, что Владимир Путин снова станет президентом России. По словам экстрасенса и мастера ритуалов, участницы телепроектов «Черно-белое» и «Битва экстрасенсов» Иоланты Вороновой, в 2018 году Россию ждет много положительных событий. Влад Росс, напротив, считает, что для Путина это будет один из самых сложных периодов руководства, а экономику страны начнет сильно трясти.

Тем, кто хотел эмигрировать, Росс советует уезжать «с легким сердцем», а потом в 2025 году возвращаться, «когда в России произойдут большие изменения». Сейчас, « пока Путин у власти, никаких изменений не будет», считает он. Федоренко говорит, что смена места жительства не приведет ни к чему хорошему, а Гришин, напротив, уверен: для тех, кто давно планировал сменить страну проживания, «2018 год предоставит для этого идеальную возможность».

Экстрасенсы и астрологи также рассказали о том, как защититься от плохого в новом году и привлечь хорошее. Халанская считает, что нужно «ориентироваться как на общие исторические тенденции, так и на свой персональный гороскоп и его показатели». Воронова напоминает о принципе бумеранга и о том, что «добро притягивает добро». Росс отмечает, что хорошим помощником станет подаренная собака. Гришин же уверен, что «универсального рецепта счастья не существует», и нужно начинать с себя.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.

У вас есть новости, которые заслуживают внимания? Присылайте их нам!

 
 
 
 
1.
Праздники в Мурманской области прошли без массовых нарушений общественного порядка
2.
В праздничный период на территории Мурманской области произошло 27 нарушений в работе систем ЖКХ
3.
Больше 10 тысяч северян посмотрели новогодние спектакли Мурманского областного театра кукол
4.
Праздник «Новый год и Рождество, колдовство и волшебство» пройдет в Апатитах
5.
Новый год в Мурманске прошёл спокойно
 
 
 
 
    array(1) { [0]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "35838" ["channel"]=> string(22) "/news/item/209871.html" ["comment"]=> string(148) "добро притягивает добро, это правильно. поэтому желаю всем здоровья в новом году!" ["date"]=> string(19) "2018-01-09 22:16:37" ["autor"]=> string(10) "Антон" ["email"]=> string(17) "nikifmihail@ya.ru" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(11) "95.52.2.240" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:73481223" } }
  • добро притягивает добро, это правильно. поэтому желаю всем здоровья в новом году!
 
 
 
 
 
 
Загрузка...
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2018
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, ул. Профсоюзов, д. 1
тел.: +7 (8152) 56-78-90
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта