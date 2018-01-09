Муниципалитетам предстоит затянуть пояса

10 Января 2018 года, 08:45

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 10 января/ БИ-ПОРТ - Вопросы начисления заработной платы в регионе стали темой прошедшего в областном правительстве оперативного совещания. Как ранее сообщалось, что Конституционный суд РФ определил, что районные коэффициенты и полярные надбавки не могут включаться в состав минимального размера оплаты труда. С 1 января 2018 года МРОТ в России составит 9489 рублей. С нового года региональный минимальный размер оплаты труда должен был составлять 15185 рублей, однако было принято решение прекратить действие соглашения о МЗП. Таким образом, минимальная зарплата в Мурманской области должна исчисляться по принципу: МРОТ РФ (9489 рублей), увеличенный на районный коэффициент и процентные надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера. А это не менее 21824 рубля.

Заместитель губернатора Роман Дурягин напомнил, что категориям работников, определенным «майскими» указами президента, заработную плату необходимо начислять в соответствии с установленными целевыми индикаторами, уже начиная с января этого года. Он призвал руководство муниципалитетов довести информацию до всех руководителей муниципальных учреждений.

«Мы понимаем, что все бюджеты были приняты без учета этого решения. Каждому муниципалитету необходимо еще раз внимательно посмотреть возможности своего бюджета, но уже сейчас необходимо производить оплату в рамках утвержденного фонда оплаты труда учреждения», – подчеркнул Роман Дурягин.

Кроме того, комитету по труду и занятости населения Мурманской области поручено в ближайшее время провести селекторное совещание с муниципалитетами по вопросу исчисления МРОТа и дать более подробные комментарии.