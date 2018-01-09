Жители Мурманской области проголосуют за проекты благоустройства

10 Января 2018 года, 09:50

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 10 января/ БИ-ПОРТ – Муниципалитеты Мурманской области примут участие в рейтинговом голосовании по проектам благоустройства общественных пространств. Голосование является обязательным для муниципалитетов с количеством жителей более 20 тысяч человек. В Мурманской области это Мурманск, Апатиты, Кировск, Мончегорск, Оленегорск, Кандалакша, ЗАТО Североморск и ЗАТО Александровск.

«В регионе уже начата подготовка к народному рейтинговому голосованию – оно пройдет в I квартале 2018 года. Для нас очень важно, чтобы население муниципальных образований как можно активнее приняло участие в обсуждении, какие территории и в какой последовательности нужно обустроить в рамках проекта по формированию комфортной городской среды», – отметил заместитель губернатора Евгений Никора.

По его словам, северяне положительно восприняли проект формирования комфортной городской среды, однако есть те, кто остался недоволен, – например, тем, что не пригласили на собрание или не учли каких-то пожеланий. Для того, чтобы мнение каждого было учтено, и проводится рейтинговое голосование.

Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» будет проводиться до 2022 года, и рейтинговое голосование позволит определить, какой проект необходимо реализовать в определенном году. Общественные комиссии, которые сформированы в 2017 году из большого числа дизайн-проектов выберут несколько для участия в окончательном голосовании.

Евгений Никора также сообщил, что сейчас прорабатывается вопрос об организации рейтингового голосования в городах и посёлках с численностью населения ниже 20 тысяч человек.