В медиаполе Мурманской области появился рейтинг персон

10 Января 2018 года, 11:15

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 10 января/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области представлен рейтинг упоминаемости общественно значимых персон за декабрь 2017 года. Рейтинг, автором которого выступило агентство «НОРД-МЕДИА», основан на определении количества упоминаний имен чиновников, депутатов, представителей бизнеса и других публичных личностей в средствах массовой информации. В настоящее время рейтинг строится на новостных лентах информационных агентств «Би-порт», «Норд-Ньюс», а также сайтов ТВ-21, «Большого радио» и «Новости Мурманской области».

Рейтинг представлен позицией персоны и количеством упоминаний в независимости от эмоциональной оценки, которая может содержаться в той или иной публикации. В первый рейтинг вошли 40 медиаперсон региона из 140 включенных в базу.

По итогам декабря 2017 года рейтинг представлен следующим образом:

1 Марина Ковтун

Губернатор Мурманской области 222 2 Андрей Сысоев

Глава администрации г. Мурманск 33 3 Дмитрий Филиппов

Глава муниципалитета г. Мурманск 21 4 Евгений Никора

Заместитель губернатора Мурманской области 18 5 Дмитрий Соснин

Министр транспорта 17 6 Евгений Шихов

Начальник УФСИН по Мурманской области 15 7 Игорь Морарь

Заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска 15 8 Инна Погребняк

Заместитель губернатора Мурманской области 13 9 Алексей Веллер

Депутат Государственной Думы 12 10 Алексей Тюкавин

Первый заместитель губернатора Мурманской области 12

«Би-порт» предлагает своим читателям поделиться, о какой фигуре СМИ следовало бы писать почаще, а кто и так примелькался в новостных лентах.