В медиаполе Мурманской области появился рейтинг персон

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 10 января/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области представлен рейтинг упоминаемости общественно значимых персон за декабрь 2017 года. Рейтинг, автором которого выступило агентство «НОРД-МЕДИА», основан на определении количества упоминаний имен чиновников, депутатов, представителей бизнеса и других публичных личностей в средствах массовой информации. В настоящее время рейтинг строится на новостных лентах информационных агентств «Би-порт», «Норд-Ньюс», а также сайтов ТВ-21, «Большого радио» и «Новости Мурманской области».
Рейтинг представлен позицией персоны и количеством упоминаний в независимости от эмоциональной оценки, которая может содержаться в той или иной публикации. В первый рейтинг вошли 40 медиаперсон региона из 140 включенных в базу.
По итогам декабря 2017 года рейтинг представлен следующим образом:
|
1
|
Марина Ковтун
|
222
|
2
|
Андрей Сысоев
|
33
|
3
|
Дмитрий Филиппов
|
21
|
4
|
Евгений Никора
|
18
|
5
|
Дмитрий Соснин
|
17
|
6
|
Евгений Шихов
|
15
|
7
|
Игорь Морарь
|
15
|
8
|
Инна Погребняк
|
13
|
9
|
Алексей Веллер
|
12
|
10
|
Алексей Тюкавин
|
12
«Би-порт» предлагает своим читателям поделиться, о какой фигуре СМИ следовало бы писать почаще, а кто и так примелькался в новостных лентах.