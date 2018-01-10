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Главная » НОВОСТИ » Мотострелковая бригада Северного флота получила новые снегоболотоходы «АЛЕУТ»
 
 
 
 
10 Января 2018 года, 11:54

Мотострелковая бригада Северного флота получила новые снегоболотоходы «АЛЕУТ»


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 10 января/ БИ-ПОРТ – Отдельная мотострелковая бригада Северного флота получила в своё распоряжение новые двухзвенные гусеничные плавающие снегоболотоходы высокой проходимости ГАЗ-3344-20 «АЛЕУТ». Машины прошли испытания в Арктических условиях и были доработаны предприятием поставщиком с учетом полученных рекомендаций по эксплуатации в данной климатической зоне. Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе Северного флота.

Вездеход ГАЗ-3344-20 «АЛЕУТ» выполнен по модульной схеме: переднее звено - энергетический модуль, в котором могут перевозиться 5 человек, включая водителя, заднее звено - трансформируемый пассажирский модуль вместимостью 15 человек, который может быть легко переоборудован под спальный, медицинский блок или командный пункт, его полезная нагрузка составила 2500 килограмм. Машина оснащена хорошо зарекомендовавшим себя дизельным двигателем производства Ярославского автозавода, автоматической коробкой передач и простыми органами управления, как у грузового автомобиля.

Температурный режим эксплуатации составляет от «минус» до «плюс» 50 градусов по Цельсию. Вездеход способен преодолевать водные преграды, движение на плаву осуществляется при помощи гусеничного движителя.

Поступившие на вооружение снегоболотоходы в ближайшее время пройдут обкатку на одном из полигонов отдельной мотострелковой бригады в Мурманской области.

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