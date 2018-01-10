Чиновники могут не декларировать криптовалюту

10 Января 2018 года, 12:45

РОССИЯ/ 10 января/ БИ-ПОРТ – Министерство труда выпустило новые методические рекомендации для чиновников «по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2018 году (за отчетный 2017 год)», пишут «Известия».

Теперь пункт о том, что можно не декларировать полученные в натуральной форме товары и услуги, дополнен словами о том, что «формой справки не предусмотрено указание... виртуальных валют». К ним относится, в том числе, биткоин, курс которого поднялся за минувший год в 15 раз и достигал $20 тысяч.

Чиновники не освобождаются от обязанности предоставлять сведения о доходах и расходах во время отпуска или в «иной период неисполнения должностных обязанностей». Им также рекомендовано указывать иные места работы, если они есть (госслужащим можно заниматься научной и творческой деятельностью, преподавать). Раньше было необходимо лишь указывать основное место работы на титульном листе.

В перечне примеров «иных доходов», которые нужно фиксировать в декларации, теперь перечислены «денежные средства, полученные от родственников и третьих лиц на невозвратной основе» (за исключением супруг, супругов и несовершеннолетних детей). Кроме того, чиновники должны указывать, в каком учреждении воспитывается их несовершеннолетний ребенок.

Также в документе упоминается, что указание сведений о расходах без необходимости не будет нарушением. Сейчас эти сведения обязаны предоставлять только те, чьи расходы превысили суммарный доход за три года.