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Главная » НОВОСТИ » Минстрой подготовил новые правила управления МКД
 
 
 
 
10 Января 2018 года, 13:10

Минстрой подготовил новые правила управления МКД


РОССИЯ/ 10 января/ БИ-ПОРТ – Министерство строительства и ЖКХ подготовило поправки в ряд нормативных актов, регламентирующих управление многоквартирными домами, пишут «Известия». Теперь УК обязаны за месяц информировать о повышении тарифов ЖКХ и раскрывать информацию о том, из чего складывается стоимость услуг.

Сведения об увеличении цен на услуги, предоставляемые УК, а также о росте тарифов ЖКХ должны быть вывешены на видном месте в подъезде дома. Извещение необходимо печатать на официальном бланке компании, а оповещать жильцов о введении новых тарифов нужно не менее чем за 30 суток до поступления платежки.

Информация о других плановых мероприятиях управляющих компаний должна быть предоставлена собственникам жилья не позднее, чем за трое суток до проведения работ, особенно если речь идет о ремонте и осмотрах зданий. Сейчас УК извещают только о плановых отключениях воды и прочих коммунальных ресурсов.

В поправках также указано, что размер платы в пользу УК определяется на общем собрании собственников жилья и действует один год. При этом управляющие компании будут обязаны предоставить гражданам положение о размере оплаты не менее чем за 30 дней до даты собрания.

В поправках регламентируются сроки приема и фиксации заявки по поводу неисправности систем и устранения неполадки, ответственность за невыполнение заявки в срок, описаны требования к персоналу. Также УК придется доводить до жильцов сведения о местах накопления отходов и сбора отходов с первого по четвертый класс по виду опасности, размещая в помещениях общего пользования в МКД памятку. Ответственность за наличие опасных отходов в общем мусоре будет нести управляющая компания.

Такие правила уже давно стоило ввести, считает первый заместитель председателя комитета Общественной палаты России по общественному контролю Артем Кирьянов.

«Нет никаких сомнений, что люди, которые платят УК, должны обладать доступом к любой информации. К сожалению, сейчас это не так в 99% случаев», — рассказал он. Также необходимо усиление контроля над тем, как новые правила соблюдаются, подчеркнул Кирьянов.

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