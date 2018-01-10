Резервный фонд Мурманской области иссяк

10 Января 2018 года, 13:25

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 10 января/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области приостановлено формирование резервного фонда. Соответствующий закон был подписан губернатором Мариной Ковтун ещё 22 декабря.

«Приостановить до 1 января 2021 года действие пунктов 2 и 3 Закона Мурманской области от 17.12.2009 года «О Резервном фонде Мурманской области», - говорится в тексте постановления, которое вступило в силу 1 января 2018 года.

Указанные пункты порядок формирования и использования средств резервного фонда. Как пояснила «Би-порту» министр финансов Мурманской области Елена Дягилева, фонд пополнялся за счет налоговых и неналоговых доходов областного бюджета, полученных сверх сумм, запланированных на финансовый год. Половина этих «избытков» шли в резервный фонд.

«По оценке Министерства финансов Мурманской области за 2017 год первоначальный план поступления указанных видов доходов будет исполнен на 93%. Следовательно, в настоящее время отсутствуют источники формирования Резервного фонда», - сообщила министр.

По её словам, источники формирования фонда будут отсутствовать в 2018 году и в плановом периоде 2019-2020 годов.

Резервный фонд Мурманской области был сформирован в 2010 году. Тогда на его счету было 2,04 млрд рублей. В 2013 году средства резервного фонда в полном объеме были направлены на финансирование социально-значимых расходов областного бюджета. В последующие годы Резервный фонд Мурманской области не пополнялся, и по состоянию на 27 декабря текущего года средств на его счёту нет.

Ранее стало известно, что Резервный фонд России с 1 января присоединяется к Фонду национального благосостояния. Резервный фонд и Фонд национального благосостояния были созданы в 2008 году – Стабилизационный фонд, пополняемый за счёт дополнительных доходов от роста цен на углеводороды, разделился на два направления. Задачей резервного фонда было финансирование дефицита бюджета в случае резкого падения доходов. ФНБ создавался как часть механизма пенсионного обеспечения на длительную перспективу, а другая часть его средств была инвестирована в долгосрочные самоокупаемые инфраструктурные проекты.