Сбербанк возглавил рейтинг компаний 2017 года

10 Января 2018 года, 14:33

РОССИЯ/ 10 января/ БИ-ПОРТ – Компания «Медиалогия» составила для BFM.ru рейтинги компаний и бизнесменов года.

Рейтинги подготовлены на основе МедиаИндекса, отражающего качество присутствия компаний и персон в информационном поле. Чем больше значение индекса, тем более ярко и позитивно присутствие компании или персоны в СМИ, тем позитивнее ее имидж, создаваемый СМИ.

Лидером среди компаний стал Сбербанк, за ним следуют «Роснефть» и «Газпром». Самое заметное перемещение в медиарейтинге у «Яндекса».

Топ-10 бизнесменов возглавил глава «Роснефти» Игорь Сечин: СМИ писали о процессе по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, которого обвиняли в вымогательстве взятки у Сечина. Далее идут Герман Греф (Сбербанк) и Илон Маск (Tesla).