Правительство утвердило дополнительные коэффициенты за выбросы в Арктике

10 Января 2018 года, 15:14

РОССИЯ/ 10 января/ БИ-ПОРТ – Правительство России утвердило постановление об особенностях исчисления платы за негативное воздействие на окружающую среду при сжигании попутного нефтяного газа в Арктической зоне. Документ опубликован на сайте правительства.

Постановление устанавливает дополнительные коэффициенты к ставкам платы за выбросы в воздух загрязняющих веществ, образующихся при сжигании или рассеивании попутного нефтяного газа на новых морских месторождениях углеводородного сырья, расположенных полностью в пределах Баренцева, Карского, Печорского, Чукотского, Восточно-Сибирского, Белого морей и моря Лаптевых, степень выработанности которых составляет более 0,01.

Значение коэффициента в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2019 года и с 1 января 2031 года предлагается установить равным 1, а с 1 января 2020 года по 31 декабря 2030 года – 0,25.

Принятое решение будет стимулировать освоение месторождений углеводородного сырья в арктических морях, разработку и внедрение технологий, позволяющих утилизировать попутный нефтяной газ в условиях Арктики.