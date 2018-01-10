Эксперт: операторам нужно решить вопрос с унификацией тарифных планов

10 Января 2018 года, 16:20

РОССИЯ/ 10 января/ БИ-ПОРТ – Федеральная антимонопольная служба продлила сроки отмены внутрисетевого роуминга в России. «МегаФон», МТС и «Вымпелком» должны исполнить требование ФАС до 31 января, а Tele2 – до 31 мая.

Ранее антимонопольная служба поручила операторам устранить разницу в тарифах в домашнем регионе и при поездках по России. На любых тарифных планах должна быть возможность использовать пакет домашних минут, рассказал в эфире радио Sputnik генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

«До конца 2018 года ФАС и операторам не удастся до конца решить вопрос с унификацией тарифных планов. Речь идет не об отмене роуминга в принципе, а о стандартизации тарифных планов, чтобы и на дешевых, и на дорогих тарифных планах была возможность использования пакета домашних минут в поездках по России. Операторы состоят в достаточно плотной переписке с ФАС относительно определения некоторых показателей, до выборов президента этот вопрос будет закрыт», – считает эксперт.