Кольская АЭС выработала более 10 млрд кВтч электроэнергии в 2017 году

10 Января 2018 года, 16:37

ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ/ 10 января/ БИ-ПОРТ - Кольская АЭС в 2017 году достигла наибольшей за 3 года выработки электроэнергии – 10,15 млрд кВтч. Об этом «Би-порту» сообщили на станции.

«Кольская атомная станция в 2017 году работала безопасно, эффективно и надежно, - отметил директор Кольской АЭС Василий Омельчук. - Мы выполнили большой объем работ по повышению безопасности энергоблоков, включающий реконструкцию и модернизацию систем и оборудования».

Планово-предупредительный ремонт основного оборудования Кольской АЭС выполнен в запланированном объеме в соответствии с графиком. В частности были выполнены отжиг корпуса реактора №1, для ремонта сварных соединений применен метод автоматической сварки. На энергоблоке №2 закончены основные строительные работы здания гидроемкостей – элементов дополнительной системы безопасности – пассивного аварийного охлаждения активной зоны реактора. На штатное место установлены все 4 гидроемкости.

В настоящее время в работе находятся все четыре энергоблока атомной станции. В соответствии с диспетчерским графиком нагрузка станции составляет 1460 МВт.