Полицейских Мурманской области наградили медалями

10 Января 2018 года, 16:50

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 10 января/ БИ-ПОРТ – В УМВД России по Мурманской области состоялось награждение сотрудников органов внутренних дел, профессиональные достижения которых были отмечены МВД России. Вручал награды начальник УМВД России по Мурманской области генерал-майор полиции Игорь Баталов.

Так, медалью «За доблесть в службе» приказом министра внутренних дел Российской Федерации отмечены подполковник полиции Святослав Менюшков, являющийся заместителем начальника отдела УКОН УМВД России по Мурманской области, и подполковник внутренней службы главный инспектор УМВД Марина Рослова.

Медаль министерства внутренних дел «За безупречную службу в МВД РФ» получил полковник внутренней службы начальник тыла УМВД России по Мурманской области Артур Жашуев.

Медаль МВД РФ «За трудовую доблесть» - кассир медико-санитарной части УМВД России по Мурманской области Маргарита Никуличева.

Почетную грамоту МВД России начальник регионального управления вручил капитану внутренней службы инспектору УРЛС УМВД России по Мурманской области Кириллу Иванову. Оператору ЭВМ регионального отделения информационного обеспечения УГИБДД УМВД России по Мурманской области Татьяне Журавлевой объявлена благодарность.