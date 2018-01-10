Полиция разыскивает пропавшую жительницу Терского района

10 Января 2018 года, 17:00

ТЕРСКИЙ РАЙОН/ 10 января/ БИ-ПОРТ – Отделом уголовного розыска МО МВД России «Кандалакшский» разыскивается без вести пропавшая Антонина Данилова 1962 года рождения, которая ушла из дома в Умбе 15 декабря в неизвестном направлении.

Приметы: на вид 50 лет, рост 162 см, среднего телосложения, волосы темно-русые. На голове три платка, куртка коричневая матерчатая до бедра, юбка длинная черная, сапоги черные.

Полиция обращается с просьбой к гражданам при установлении местонахождения Даниловой сообщить в отдел полиции района по телефонам: 8(81533)5-21-10 (дежурная часть), 8-999-091-62-09, 8(81533)52185 (отдел розыска), 02.