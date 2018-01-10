Заведующая детсадом оштрафована за хищение бюджетных денег

10 Января 2018 года, 17:16

КОЛА/ 10 января/ БИ-ПОРТ – Кольский районный суд вынес приговор в отношении заведующей детского сада №100 в Коле.

Женщина признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения) и ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог, то есть внесение в официальные документы заведомо ложных сведений из корыстной заинтересованности).

Установлено, что с 1 октября по 9 декабря 2016 года подсудимая, являясь должностным лицом, присвоила денежные средства, принадлежащие бюджету Кольского района, на сумму 37 586,48 рублей.

Подсудимая, пытаясь скрыть свои действия, внесла заведомо ложные сведения в официальные документы (платежные поручения), расписавшись в них от имени третьего лица, после чего похитила вверенные ей деньги.

В судебном заседании подсудимая вину признала в полном объеме, в содеянном раскаялась, причиненный ущерб возместила в полном объеме. Приговором суда ей назначено наказание в виде штрафа в размере 105 тысяч рублей.