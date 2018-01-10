ПиМ советует не отказываться от раздельной сдачи мусора

10 Января 2018 года, 18:45

МУРМАНСК/ 10 января/ БИ-ПОРТ – Пользователи социальных сетей обеспокоены раздельным сбором мусора в Мурманске. Поступили жалобы на то, что контейнеры для стекла и пластика опустошили в обычный мусоровоз.

Организация «Природа и Молодежь» связалась с компанией, которая занимается установкой контейнеров и вывозом сырья на дальнейшую утилизацию, и выяснила, что стекло/пластик собирает особый мусоровоз белого цвета отдельно от бытового мусора. Случай, взволновавший мурманчан, судя по всему, является ошибкой водителя стандартного мусоровоза.

Если стекло/пластик вывозит обычный мусоровоз и смешивает с другим мусором, то это – нарушение, предупреждает ПиМ. В таком случае следует обратиться в компанию по телефонам 43-68-63, 41-31-12.

Стекло/пластик сортируют на складских помещениях компании и везут на переработку в Санкт-Петербург, где из полученного сырья делают новые изделия.