10 Января 2018 года, 19:12

МУРМАНСК/ 10 января/ БИ-ПОРТ – В областном Дворце культуры и народного творчества им. С. М. Кирова продолжается прием заявок на участие в областной акции «Молодая семья».

Акция включает в себя проведение фестиваля клубов молодых семей и конкурса молодых семей «В гостях у Гименея».

Для участия в конкурсе необходимо подготовить визитную карточку «Семейная парочка!» – рассказ о семье в творческой форме. В ходе конкурса командам необходимо будет пройти квест «Маяки семейного счастья» – это интерактивная игра, включающая в себя движение по маршруту, на котором расположены игровые точки.

В рамках фестиваля клубов молодых семей пройдет тренинг по семейным взаимоотношениям для супружеских и семейных пар, собирающихся вступить в брак, а также диалог-клуб «Семейный клуб» – творческая дискуссионная площадка, основой которой является живой обмен опытом и профессиональными навыками среди специалистов, осуществляющих работу с молодыми семьями и руководителями семейных клубов.

Участники акции награждаются памятными дипломами и сувенирами. По результату конкурса «В гостях у Гименея» участникам присуждаются дипломы за I, II, III места.

Акция «Молодая семья» пройдет в областном Дворце культуры 4 февраля 2018 года. Заявки на участие принимаются по определенной форме до 20 января. Подробно ознакомиться с Положением о мероприятии и заполнить анкету-заявку можно на сайте ДК Кирова (Документы – Положения - Мероприятия Дворца).