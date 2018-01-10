В Харбине проходит фестиваль льда и снега

10 Января 2018 года, 19:36

ХАРБИН/ 10 января/ БИ-ПОРТ – В Харбине открылся один из самых крупных фестивалей льда и снега. Ледовый городок открылся для посетителей с 5 января, передает TJ.

Выставочная площадь составила 500 тысяч квадратных метров, а для создания скульптур использовали 200 тысяч кубометров льда и снега. В парке четыре зоны: «Мир снега и льда», «Шаолинь-парк», «Солнечный остров» и «Центральная улица». В тёмное время суток они подсвечиваются.

Команды из 14 стран соорудили главные архитектурные достопримечательности городов Великого Шёлкового пути, горки, лабиринты и арт-объекты. Длина самой крупной скульптуры – около 300 метров, над ней трудились более 500 человек

Напомним, в Кировске работает «Снежная деревня», а в Апатитах открылась «Галерея ледовых скульптур».